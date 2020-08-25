德勤劈炮及退任潮未完　逾8個月涉79企核數師

中國大冶有色金屬公布，德勤已辭任核數師，自2020年8月18日起生效。由於德勤於2012年上任以來已有8年，董事會認為更換核數師可提升核數師之獨立性，並將展示良好的企業管治常規，同時亦考慮到審計費用水平原因，德勤經與董事會及審核委員會討論後，辭任該公司之核數師。

經公司招標程序及根據審核委員會之推薦建議，而董事會已決議通過委任信永中和(香港)會計師事務所為核數師，以填補德勤自2020年8月18日起辭任生效後產生的臨時空缺，其任期將於公司下屆股東周年大會結束時屆滿。

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