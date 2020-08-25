疫情累經濟！1/3企業舵手對未來3年樂觀態度降

會計師事務所畢馬威周二(25日)發表2020年全球首席執行官(CEO)展望調查，發現新冠疫情發生前後面向全球受訪CEO面臨的風險及首要關注因素，發生顯著變化。當中，有1/3的CEO對未來3年全球增長前景的樂觀態度有所下降。

為研究全球疫情期間CEO們優先事項及關注因素的變化，畢馬威今年已先後開展兩次調查，繼疫情剛開始的1及2月份訪談1,300名CEO之後，今次調查於7至8月份追蹤訪談315名高管，兩次受訪者企業的年收入均超過5億美元，其中1/3年收入超過100億美元。

在展望未來3年的增長前景時，最新調查顯示32%受訪CEO對全球經濟信心不如年初。然而，約45%CEO稱對自己國家的增長前景更為樂觀。

人才已成為全球CEO們面臨的最大風險之一。在今年1月調查時，CEO們將人才風險排在另外11種增長風險之後，惟疫情爆發至今，人才風險已急升至首位，超過供應鏈及環境風險。同時，全球各地的高管也面臨財務影響，約63%受訪人士的薪酬已因疫情危機而發生變化。

目前他們希望數碼化轉型的主要措施，使企業營運變得更具彈性，及進一步貼近客戶。在今次疫情期間，佔80%大多數領導者看到他們企業的數碼化轉型加速。相比對人才的投資，更有67%的受訪CEO將加大對科技的更多投資，該比例與1月的調查結果維持一致。

畢馬威全球主席兼CEO Bill Thomas指，過去6個月CEO優先關注事項的顯著變化，明確表明各企業均已高速運轉，以應對疫情的挑戰。這場危機使蓄勢待發的數碼化及社會責任戰略得以加速推行實施。其他領域制定未來計劃的難度，亦大為增加，因此CEO們更為關注人才對未來業務持續與發展的重要性。

－－－－－