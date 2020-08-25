新盤UPDATES：港島全新項目籌備登場　9月料旺場

疫情略見緩和，發展商推盤動態亦轉趨積極。除了銷售中的屯門大型上車項目將再度加推單位應市外，港島區亦再有全新樓盤籌備登場，市場料下月整體一手市況有機會轉旺。

●帝御‧金灣周六推售76伙 標準戶售價463萬起

8月開售熱銷的屯門大型上車新盤帝御‧金灣，據一手銷售資訊網資料，剛再發出新銷售安排，加推52個單位於本周六(8月29日)以先到先得形式發售。該批單位實用面積介乎289至547方呎，間隔由一房至兩房不等，扣除6%折扣後，折實平均呎價15,788港元，售價介乎約463萬至888.2萬元，呎價則由約14,575至18,557元。

價單顯示，發展商亦再度更新價單，不少單位提價，加幅約2%起，當中以早前交易告吹的3伙加幅較大，其中3座7樓單位08，實用面積290方呎，折實售價由約396.4萬調升至約463.8萬元，加幅高達17%。

同時，發展商亦於本周六起推出24伙特色戶，以每天招標形式發售，當中主要為地下連花園單位，即該輪合共推出76個單位應市。

事實上，該盤首3輪銷售均錄理想銷情，至今累售約533伙，套現超過25億元，其中地下連花園特色戶屢錄高價承接，最高成交呎價20,629元。

●藝里坊‧2號料9月開售 主打一房佔逾七成

西營盤藝里坊‧1號銷情理想，為回應市場需求，第2期藝里坊‧2號料最快9月開售，共提供264個住宅單位，間隔多元化，涵蓋開放式至兩房，當中主打一房戶佔整體逾七成，開放式戶佔近兩成，而兩房則佔約一成。項目預計關鍵日期為2021年第四季，示範單位及售樓處設於中環國際金融中心1期。

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，集團一直秉持用心築建社區的理念，銳意改變西營盤區內面貌，誠邀17位本地及國際知名藝術家，以不同創意、筆觸及風格，以整個小區戶外牆身、街道甚至梯級等空間作畫布，創作26幅大型壁畫，以Urban Art打造全港首個以壁畫活化都市的藝文蘇豪小區──「ARTLANE藝里坊」。

他指出，藝里坊‧1號銷情理想，項目現已落成，並累售186伙，佔可售單位約85%，足見市場對項目需求殷切。

●九肚駿嶺薈分層戶逾3493萬元售出

洋房方面，項目合共56座洋房，至今已售出近一半，料短期內會再推出更多洋房招標發售。

●逸瓏園連天台特色戶售3,000萬元

項目至今累售287伙，套現逾31億元。現時僅餘10伙待售，當中4伙為特色戶，包括兩伙頂層連天台及泳池特色單位，其中1伙更連裝修出售。

●MARINI系列推出商場開幕優惠促銷

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI系列，銷情持續理想，近1個月共錄得12宗成交，共套現超過1.4億元。 當中半數為三房或以上之大單位，其中一伙四房大戶成交價超過1,800萬元，買家大部分來自將軍澳及港島區。

為慶祝「The LOHAS康城」商場首階段開幕，發展商推出"The LOHAS" Mall Opening Discount ，凡於2020年10月4日或之前購買MARINI 、GRAND MARINI 及OCEAN MARINI之住宅物業，可獲2%售價折扣優惠。上述3盤 至今共售出1,555伙，套現逾142億元。

●一手累積貨尾量按月跌約0.3%至逾1.23萬伙

美聯首席分析師劉嘉輝指出，8月初有大型全新盤登場，並取得理想銷情，惟受困於新禁聚令持續下，其後大型全新盤欠奉，發展商集中銷售貨尾盤，導致累積貨尾量得以持續減少。

該行房地產數據及研究中心資料顯示，截至8月24日，累積貨尾量錄約12,365個單位，較7月約12,403伙按月微跌約0.3%。數量連跌2個月，相比起3月高位約13,297伙減少約7%，暫創自去年11月後的9個月新低。

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