樓價UPDATES：荔枝角盈暉臺兩房低市價4%沽

二手樓價回落，市場續錄低價買賣，荔枝角盈暉臺兩房單位，放盤1個月，減價45萬港元，以約815萬元成交，低市價約4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康怡花園Q座低層15室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望園景，今年7月底開始放租，原先叫租21,000元，經議價後減價1,500元或約7.1%，最終以19,500元租出，實用呎租約42元，屋苑現時有約62個單位放租，月租叫價由17,500元起。

●鰂魚涌華信花園錄得8月首宗成交，單位為高層B室，實用面積445方呎，兩房間隔，坐享山景，叫價950萬元，最終以884.8萬元易手，實用呎價19,883元，新買家屬於首置用家。

●鰂魚涌太古城8月暫錄得35宗租賃成交，平均實用呎租40.84元，其中雅蓮閣中層B室，實用面積1,015方呎，套三房間隔，望全東九龍海景，早前以48,000元放租，後減至42,000元，最終以39,500元租出，實用呎租38.9元。

●鰂魚涌君豪峰中層B室，實用面積約290方呎，一房及開放式廚房間隔，並設有露台，月租開價約18,000元，議價後以16,000元租出，實用呎租約55.2元，原業主於2019年2月以約774.8萬元購入，租金回報率約2.5厘。

●北角富雅花園金桂閣中層F室，實用面積459方呎，兩房間隔，獲區外首置上車客以約760萬元承接，實積呎價16,558元。

●北角中心大廈C座中層2室，實用面積約653方呎，三房間隔，望山景，屬罕有放盤，同區客斥973萬元購入，實用呎價約14,900元。

●北角丹拿花園5座低層E室，實用面積674方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,180萬元承接，實用呎價17,507元，原業主於2007年4月以389萬元購入上址自住，持貨13年至今沽售帳面獲利約791萬元，單位期內升值約兩倍。

●灣仔尚翹峰2座連平台特色戶，實用面積612方呎，套三房間隔，獲3組買家出價競爭，其中1組買家願意追價，終以1,420萬元易手，實用呎價23,203元，新買家屬於用家，鍾情物業位於名校校網而入市。

●薄扶林碧瑤灣40座低層戶，實用面積1,296方呎，套三房連工人房間隔，望少海景及樓景，獲租客以48,000元租入，實用呎租約37元，新租客為本區客，希望轉換較大單位，決定租入上址。

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九龍區

●荔枝角盈暉臺2座中層B室，望海景，兩房間隔，實用面積約480方呎，以860萬元放盤1個月，獲外區客接洽，議價後減價45萬元，以約815萬元成交，實用呎價約16,979元，低市價約4%，新買家為首置客，睇樓3次後入市。

●長沙灣曉悅高層F室，實用面積315方呎，一房間隔，今年6月放盤價為650萬元，累減47萬元或約7%，最終以603萬元沽出，實用呎價19,143元，新買家為上車客，原業主於2016年9月以533.6萬元一手買入，持貨約4年沽貨帳面獲利69.4萬元，單位期內升值約13%。

●長沙灣碧海藍天5座中層G室，實用面積497方呎，兩房間隔，以878萬元易手，實用呎價17,666元，原業主於2010年6月以375萬元買入，持貨10年，帳面獲利503萬元。

●奧運站維港灣5座中層F室，實用面積約459方呎，兩房間隔，本月叫價980萬元放售，經議價後微減12萬元，以968萬元易主，實用呎價約21,089元，屋苑8月暫錄約4宗二手買賣，平均實用呎價約21,726元。

●旺角SKYPARK中層D2室，實用面積309方呎，開放式間隔，望樓景，以557萬元易手，實用呎價18,026元，原業主於2016年5月以503.2萬元買入，持貨4年帳面獲利53.8萬元，單位升值10.7%。

●旺角逸新中低層C室，望市景，開放式間隔，實用面積約179方呎，以440萬元放盤約兩個月，獲區內客洽購，議價後減價60萬元，以約380萬元成交，實用呎價約21,229元，新買家為首置客，原業主於2017年8月以約294.8萬元購入，是次轉售帳面賺約85.2萬元，物業升值約28.9%。

●紅磡黃埔花園8月累錄13宗買賣，包括5期1座高層A室，實用面積503方呎，兩房間隔，以835萬元沽出，實用呎價16,600元，原業主於2003年5月以約162萬元買入單位，持貨17年，轉手帳面獲利約673萬元，期內大幅升值約4.2倍，由於近期成交以細單位為主，屋苑現時平均實用呎價約16,578元，較上半月15,875元升約4%。

●啟德龍譽1B座高層B室，望海景，一房間隔，實用面積約323方呎，單位以17,000元放租1星期，獲外區客洽詢，議價後減價2,000元或約11.8％，以約15,000元租出，實用呎租約46.4元，新租客為單身人士，業主於2020年4月以約982.2萬元購入上述單位。

●將軍澳居屋富康花園10座中高層D室，實用面積592方呎，三房兩廳間隔，望運動場景，未補地價第二市場叫價660萬元，減價32萬元，減幅約4.8%，終以628萬元成交，實用呎價10,608元，新買家為同區客。

●將軍澳清水灣半島8月錄約4宗租務成交，包括1座極高層B室，套三房間隔，望全海景，實用面積約769方呎，以約24,000元放租1個月，吸引區內客洽詢，議價後減價3,500元或約14.6%，以20,500元租出，實用呎租約26.7元，新租客為夫婦，睇樓1次後即承租上址。

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新界區

●葵涌大廈中層K室，實用面積388方呎，現為三房間隔，原業主於6月放盤，叫價430萬元，近日獲上車客洽購，業主減價35萬元，新近以395萬元成交，實用呎價10,180元，該上車客睇樓兩星期，眼見近日成交氣氛急升，恐遲買會貴，爽快拍板承接。

●荃灣朗逸峯1座高層B室，實用面積約1,142方呎，套四房連工人套房間隔，為區內少有戶型放盤，早前開價1,300萬元放售，吸引外區換樓客積極洽購，由於原業主早前已購入另一物業，故雙方議價後火速成交，以1,220萬元售出，實用呎價約10,683元。

●屯門愛琴海岸8座高層H室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望內園景，放盤約一個月，原業主開價630萬元，經議價後減價18萬元或約2.9%，最終以612萬元沽出，實用呎價約12,490元，屋苑本月至今累錄8宗二手買賣，現時有約83個單位放售，叫價由610萬元起。

●屯門盈豐園1座高層H室，實用面積415方呎，兩房間隔，叫價530萬元，議價後業主願減30萬元，最後以500萬元成交，實用呎價12,048元，新買家為區內分支家庭，買樓準備結婚，睇樓4個月，見疫情期間樓跌幅有限，因有自住需要，所以加快入市上車。

●屯門市廣場2座低層A室，實用面積318方呎，兩房間隔，叫價500萬元，經買家議價後，減至460萬元成交，實用呎價14,465元，新買家為上車客，見業主肯減價，隨即入市自用，原業主於2017年6月以398萬元買入，持貨約3年，帳面獲利62萬元或近16%。

●屯門時代廣場D座高層3室，實用面積487方呎，三房間隔，開價660萬元，新近獲區內換樓客洽購，減價15萬元，即以645萬元沽出，實用呎價13,244元，原業主則於1991年以88萬元買入，最近已購入新居換樓，故此願意減價沽貨，持貨29年帳面獲利557萬元或6.3倍。

●屯門南浪海灣1座中層C室，實用面積540方呎，兩房兩廳間隔，獲區內準婚客以650萬元購入上址自用，實用呎價12,037元。

●屯門叠茵庭9座高層A室，實用面積381方呎，兩房一廳間隔，減價1,000元，獲租客以10,000元承租，實用呎租26.2元，如以同類型單位銀行估價約556.5萬元計算，租金回報率達2.2厘。

●屯門弦海高層C室，實用面積196方呎，開放式間隔，望樓景，早前叫價8,500元放租，吸引區內客洽商承租，雙方零議價下租出，實用呎租約43.4元，業主於2019年4月以約356萬元購入，現享租金回報約2.9%。

●天水圍嘉湖山莊於剛過去的周末連錄6宗買賣，本月累計共錄20宗，平均實用呎價約10,502元，其中賞湖居6座高層D室，實用面積551方呎，三房間隔，成交價588萬元，實用呎價10,672元，新買家為區內上車客。

●元朗PARK YOHO Milano第36B座高層E室，實用面積504方呎，兩房間隔，望山景，獲租客以13,500元租入，實用呎租約26.8元，業主於2018年8月以771.3萬元購入，租金回報約2.1厘。

●元朗YOHO MIDTOWN第7座低層A室，實用面積507方呎，兩房間隔，原叫價820萬元，經議價後，減價33.2萬元或4%，隨即以786.8萬元成交，實用呎價15,519元，項目本月至今錄得5宗買賣，平均實用呎價約16158元。

●元朗YOHO MIDTOWN第2座中低層G室，實用面積約443方呎，兩房間隔，叫價735萬元減至730萬元易主，微減5萬元，實用呎價約16,479元，原業主於2010年2月以259.4萬元購入，持貨約10年帳面獲利約470.6萬元。

●上水皇府山2座低層A室，實用面積約442方呎，兩房間隔，叫價約600萬元放盤約數月，議價後終以568萬元成交，實用呎價約12,851元。

●上水蔚翠花園6座高層A室，實用面積約716方呎，套三房間隔，日前終以710萬元沽出，實用呎價約9,916元，屋苑現時約有27個單位放售，入場費由650萬元起。

●粉嶺牽晴間4座高層E室，實用面積384方呎，兩房間隔，原先開價550萬元，放盤不足1個月，獲3組買家同時出價，業主還價11.2萬元，最終獲同區上車客以538.8萬元購入，實用呎價14,031元。

●粉嶺碧湖花園8月暫錄約5宗買賣，包括5座中層F室，實用面積400方呎，兩房間隔，開價約509萬元，議價後以506.8萬元獲承接，實用呎價12,670元，原業主則於2003年以77萬元購入，持貨17年，帳面獲利429.8萬元離場，單位升值約5.6倍。

●粉嶺花都廣場6座低層E室，實用面積約370方呎，兩房間隔，原叫價520萬元，日前以495萬元沽出，減價25萬元或5%，實用呎價約13,378元，屋苑本月至今累錄約7宗二手成交，平均實用呎價約13,378元，現時約有23個單位放售，叫價由500萬元起。

●大埔康樂園20街雙號屋，實用面積1,180方呎，開價約2,100萬元，減價約220萬元，以1,880萬元沽，實用呎價15,932元，新買家為本地家庭客，鍾情獨立屋居住環境，即入市單位自住，原業主則於1989年以175萬元購入，持貨約31年轉手帳面獲利約1,705萬元，單位升值約9.7倍。

●沙田第一城15座中層C室，實用面積853方呎，套三房連工人房間隔，望河景，物業放盤5個月，原叫價1,350萬元，累減110萬元，減幅約8.2%，獲買家以1,240萬元承接，實用呎價14,537元。

●沙田御龍山8月暫錄5宗成交，剛錄得5座中層C室，實用面積554方呎，兩房間隔，開價958萬元，議價後以913萬元易手，實用呎價16,480元，原業主則於2015年以745萬元購入，持貨5年，是次沽出單位帳面獲利約168萬元，單位升值約22.6%。

●馬鞍山海典灣5座中層F室，實用面積470方呎，兩房間隔，議價後以748萬元易手，實用呎價15,915元，原業主於2014年以430萬元購入，持貨6年帳面獲利約318萬元離場。

●馬鞍山嵐岸6座中層C室，實用面積488方呎，兩房間隔，開價800萬元，議價後以740萬元易手，實用呎價15,164元，原業主於2010年以316.8萬元購入，持貨10年帳面獲利約423.2萬元離場。

●馬鞍山迎海．星灣御25座中層A室，實用面積約767方呎，早前以約27,500元放租，吸引區內客溶商承租，議價後終以25,500元月租租出，實用呎租約33.2元。

●馬鞍山居屋錦豐苑錦葵閣低層14室，實用面積436方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價530萬元，累減20萬元，減幅近4%，以510萬元 沽出，實用呎價11,697元，原業主於2017年6月購入上址，當時作價363萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利147萬元離場，單位期內升值40%。

●馬鞍山迎海1座中層G室，實用面積511方呎，兩房一廳間隔，原叫價830萬元，放盤2星期，最終以815萬元承接，減價15萬，減幅1.8%，實用呎價15,949元，原業主於2016年9月購入上址，當時作價630萬元，持貨4年至今沽售，帳面獲利185萬元，單位期內升值29%。

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