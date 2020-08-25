中美金融戰：中國積極推進人民幣跨境支付系統

外國傳媒報道，中國一直倡議全球金融機構加入人民幣跨境支付系統(CIPS)，以應對美國，預計今年底，參與人民幣國際支付網絡的金融機構將達1,000家。

報道指出，截至7月底，來自97國與地區的984家金融機構加入CIPS，較2019年底增加48家。會員可選擇直接參與CIPS，亦即在該系統內保持自己的帳號，或透過直接會員，間接參與該系統。

日本加入該系統的大型銀行包括瑞穗銀行(Mizuho Bank)、三菱日聯銀行(MUFG Bank)，以及地區銀行千葉銀行(Chiba Bank)。瑞穗銀行說：「這讓我們可以對全球客戶提供人民幣結算服務。」

CIPS目前731個會員中，超過70%在亞洲，其次是歐洲124個會員、非洲37個，南美與北美總數僅40個。野村綜合研究所經濟學家木內登英說：「中國希望透過建立新經濟區，增加人民幣交易，而非要與美元爭雄。」

在國際交易上，美元仍是強勢貨幣，據環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)每日經手5萬億至6萬億美元的國際交易，約40%以美元交易，儘管人民幣排名第3，僅次於美元與歐元，但其使用量只有1.95%。

由於中美之爭升溫，中國亦準備先於其他主要經濟體發行數碼貨幣，預料CIPS的重要性也將有增無減。

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