全球債市有壓力！萬億美元新債風暴臨近　開始現暗湧

財經媒體彭博報道，從美國到歐洲，全球債券市場都在下滑，隨着大批新債即將湧入市場，這種走勢表明安靜的夏季交易或許即將結束。

意大利長期債券領跌歐洲債市，德國債券緊隨其後。德國的一位資深議員表示，該國可能會延長薪金支持計劃。在有迹象顯示，美國和中國之間的貿易協議取得進展的情況下，美國國債下跌。

Robeco的策略師Martin van Vliet表示，債務管理辦公室已結束暑假恢復辦公，供應停滯已結束。他所指的是芬蘭宣布發行銀團債，以及周三(26日)德國出售15年期債券。

迄今為止，債券一直受到央行龐大刺激措施的支持。不過，如果冠狀病毒的經濟影響持續到2020年底，由於仍將有大約1萬億美元的債券進入市場，央行資產購買計劃的支持力度可能會受到質疑。投資者也擔心令固定收益資產失去吸引力。

荷蘭國際集團的高級利率策略師Antoine Bouvet表示，這有一點演變成了潰敗，供應「似乎比預期更早地衝擊了市場。」

德國10年期國債孳息率上升了0.05厘，至-0.44厘；意大利10年期國債孳息率上升了0.07厘，至1.02%。美國10年期國債下跌，使孳息率上升了0.04厘，至0.69%。

北歐聯合銀行首席策略師Jan von Gerich表示，大局沒有改變：各國央行將在很長一段時間內保持低孳息率，但這不會阻止孳息率短期上升。

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