【悲情樓市】業主心急求沽　蝕讓兼願付「辣招稅」

整體住宅樓價向下回落，已補價自由市場連錄平價成交，其中居屋王鰂魚涌康山花園做價再創新低，兩房戶成交金額跌至620萬港元，料屬今年最低價成交。

【康山花園】

市場消息透露，康山花園本月錄至少8宗二手買賣，佔6宗為連地價成交，上述4座極低層H室，實用面積431方呎，呎價14,385元。資料顯示，同類型單位屬屋苑面積最細戶型，今年於未補價第二市場未聞成交，是次做價亦為屋苑自由市場逾兩年新低。

【康田苑】

東九龍居屋都錄跌價個案。世紀21聯誠謝寶昭稱，藍田康田苑B座一個低層單位，實用面積531方呎，三房間隔，今年4月開價750萬元放售，減至680萬元售出，減幅近10%，呎價約12,806元。原業主2010年底以293.8萬元購入，其後一直作收租之用，持貨約十年，帳面獲利386.2萬元。

據了解，同屋苑7月錄兩宗三房戶成交，成交價分別達約740萬及728萬元，是次跌穿「七球」反映樓價回落。他又認為，政府撤辣對現時樓市有幫助，因可以釋放市場放盤，供應增加令價格下調，交投量亦有機會因而回升。

【新樓辣招鬆綁後即沽】

二手業主看淡後市，加快賣樓套現步伐，部分新樓辣招鬆綁後即沽。北角維港頌中層戶，劈價200萬元，剛以3,300萬元售出，若連同一手買入時的回贈金額，原業主持貨三年賺逾300萬元。

中原陳家鴻稱，上述為該盤首宗二手買賣，單位為5座中層A室，實用面積1,097方呎，最初開價3,500萬元，最終成交呎價30,082元。單位於2017年5月購入，扣除發展商回贈優惠後，實際購入價逾2,962萬元，物業升值逾10%。

至於旺角逸新本月辣招期滿已錄至少兩宗轉手。香港置業麥紫軒表示，該廈中低層C室開放式單位，實用面積約179方呎，約兩個月減價60萬元後，以約380萬元沽出，呎價約21,229元。單位約3年升值約28.9%。

此外，有心急業主蝕讓之餘，更願付辣稅離場。中原伍錦基指，將軍澳晉海3A座中層C室，實用面積491方呎，降價30萬元，以850萬元沽出，呎價17,312元。原業主2018年買入，帳面蝕53.2萬元，而持貨不足3年須另付約85萬元額外印花稅。

【舖市仍蝕賣】

肺炎疫情下，政府實行工商舖減辣，但未見成效，連日出現蝕賣個案。深水埗有地舖大幅劈價逾四成以1,680萬元售出，連同購買時須付的雙倍印花稅和雜費等，估計虧蝕達200萬元。

市場消息人士透露，深水埗福榮街61號地舖，建築面積約1,200方呎，連入則閣面積約1,100方呎，業主原叫價2,700萬元，大減1,020萬元，減幅達約38%，最終以1,680萬元賣出，呎價約14,000元。該舖於2013年3月以1,750萬元買入，現帳面已蝕達70萬元，該舖現由精品店租用，月租金5萬元，租金回報率約3.6%。

疫情下唯獨街市生意逆市做好，民生區劈價街市舖受青睞，但有業界人士提醒不要過分追捧。有消息指，元朗牡丹街2至20號合益廣場地下B4號舖，舖位建築面積約270方呎，連入則閣約143方呎，以2,500萬元易手，呎價約9.3萬元，媲美市區街舖。該舖原先以3,980萬元放售，大減近40%賣出，而該舖現時租予魚檔。

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