道指早段倒跌26點　成分股新貴Amgen漲逾2%

市場消化中美貿易談判或取得突破的消息，美股道指周二(25日)高開92點後倒跌26點，報28,282點；納指回吐36點，至11,343點。

標普道瓊斯公司宣布更換成分股，軟件開發商Salesforce、生化公司安進(Amgen)及綜合工業企業Honeywell，將於8月31日納入成分股，股價周二早段做好，分別升1.55、2.62%及3.86%，報211.69美元、241.75美元及165.52美元。

至於被剔走的埃克森美孚、輝瑞及雷神科技，股價分別跌1.04%、1.4%及1.81%，至41.78美元、38.3美元及1.81美元。

其他公司消息方面，Facebook(Fb)獲瑞銀大幅上調目標價，由原本242美元調高至330美元，冠絕華爾街券商。該行分析員認為網購及新業務如Shops或有助推動Fb收入，令股價具上升潛力。Fb股價早段報272.28美元，升0.33%。

此外，電子產品零售商百思買(Best Buy)第2季純利大增81.5%至4.32億美元，經調整後每股賺1.71美元，遠超預期的1.04美元，收入升至99.1億美元，同勝預期。不過，百思買未有發表業績指引，拖累股價早段跌6.37%至109.89美元。

美股近期不斷攀升下，美股大淡友、花旗策略員列科夫維奇終面對現實，調高標指年底預測，由2,900點上調至3,300點，雖然仍低於現水平，但高過接受外電調查多位策略員給予的3,200點預測中位數。他表示雖然擔心投資者過度掉以輕心及估值並不吸引，但承認企業盈利好過預期，而解決衞生危機上亦取得進展。

不過，摩根士丹利首席美股策略員威爾遜警告，美股升勢愈益由少數股份支撐，容易受到衝擊，尤其當債息趨升之時。他指出，最近學校重開受挫，加上可能出現令人失望的經濟數據，將促使國會推出規模較預期大的刺激方案，屆時將推高債息。他並預計利率恐慌或在未來數周或數月內出現，亦可能很快開始，最終導致美股出現可觀調整。

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