疫情拖累　海底撈半年轉蝕9.6億人幣

由於新冠肺炎疫情的爆發，截至2020年6月30日，集團的主營業務亦受到重大影響。為積

極配合疫情防控工作，確保員工和顧客的健康與安全，集團自2020年1月26日起自願暫停中國大陸所有門店的營業。隨着中國政府對於中國大陸新冠疫情防控力度的加強，自2020年3月份起中國大陸地區新冠疫情的發展得到逐步控制，公司於2020年3月12日重新開放中國大陸地區大部分暫停營業的門店，同時要求每個區域開放營業的門店要嚴格遵守國家及當地政府對於防控疫情的要求，門店嚴格執行人流管控措施，安排顧客分散就坐，並限制就餐人數。中國大陸以外的市場也受到疫情的影響。

期內海底撈餐廳服務了超過8,100萬人次顧客，平均翻檯率為每天3.3次。2020年上半年，公司仍積極開設新門店，持續推進海底撈門店網絡的擴張。2020年上半年新開業173家海底撈餐廳，海底撈全球門店網絡從2019年12月31日的768家增至2020年6月30日的935家，其中868家位於中國大陸的164個城市，67家位於中國香港、中國澳門、中國台灣及海外，包括新加坡、韓國、日本、美國、加拿大、英國、越南、馬來西亞、印度尼西亞及澳大利亞等地。

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