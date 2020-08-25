鄭若驊被制裁前　安樂旗下電梯公司料接受美近5千萬元援助

根據美國聯邦政府其中一個官網federalpay.org資料顯示，Transel Elevator申請了美國薪酬保障計劃Paycheck Protection Program(PPP)，涉及貸款額介乎500萬至1,000萬美元(約3,900萬至7,800萬港元)，並已於4月13日獲批。

根據PPP資格規則，Transel Elevator的2019年薪金總額在2,400萬至3,000萬美元(約1.8億至2.3億港元)之間，有資格獲得PPP貸款，按公司保留300個職位計，相當於估計每名員工每年平均薪酬在8萬至10萬美元(約62萬至78萬港元)以上。因此，網站顯示，Transel Elevator最有可能獲得的貸款範圍上限是625萬美元(約4,875萬港元)，惟網頁未顯示有關貸款是否已過數。

事實上，安樂工程為了避免被美國制裁，早前8月上旬透過其間接全資附屬Anlev (US) LLC，以代價140萬美元(約1,092萬港元)，向Transel Elevator原股東Mark Gregorio出售該電梯工程公司2%股權，使安樂工程持股由51%降至49%。

美國在疫情期間推出的PPP計劃於4月3日開始啟動，旨在幫助小企業在疫情時免於裁員等，為員工繼續發放工資、支付房屋租金等，總額度達3,490億美元。有資格申請該計劃的組織包括小型企業、非營利性組織、退伍軍人組織、個體經營戶等。

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