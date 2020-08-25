皇朝家居擬成立合營企業投地　周三復牌

公司股份於周三(26日)上午9時正起恢復買賣。

物業開發商與裕發家具擬成立一間合營企業，專門透過公開土地拍賣方式，參與競買目標地皮及開發。目標地皮的起拍價預期不高於38.3億元人民幣。集團於磋商合營企業的條款及條件時，將考慮集團的內部資源、流動資金及現金流狀況，以及有關項目的業務可行性及盈利能力。

公司預期目標地皮將用作住宅及商業用途，總建築面積將不超過589,305平方米，容積率不超過3。另外，公司早前公布，有關位於石灘鎮橫嶺村基崗合作社白石崗總土地面積187,575.8平方米的若干地皮之土地收回。於完成收回該等地皮後，將構成目標地皮的一部分，並將掛牌公開拍賣。

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