皇朝家居擬成立合營企業投地 周三復牌
2020年08月25日 22:32
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皇朝家居(01198)公布，廣州市規劃和自然資源局增城區分局、廣州裕發家具有限公司(該公司之間接全資附屬公司)，以及一名獨立第三方物業開發商，於今年8月24四日訂立託管協議。
公司股份於周三(26日)上午9時正起恢復買賣。
物業開發商與裕發家具擬成立一間合營企業，專門透過公開土地拍賣方式，參與競買目標地皮及開發。目標地皮的起拍價預期不高於38.3億元人民幣。集團於磋商合營企業的條款及條件時，將考慮集團的內部資源、流動資金及現金流狀況，以及有關項目的業務可行性及盈利能力。
公司預期目標地皮將用作住宅及商業用途，總建築面積將不超過589,305平方米，容積率不超過3。另外，公司早前公布，有關位於石灘鎮橫嶺村基崗合作社白石崗總土地面積187,575.8平方米的若干地皮之土地收回。於完成收回該等地皮後，將構成目標地皮的一部分，並將掛牌公開拍賣。
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