【財經評論】美股換血證興衰　港處變局定成敗

物競天擇，適者生存。新科技革命正改變世界發展格局，優勝劣敗的史詩式洗牌浪潮接踵而至，只有掌握新經濟脈搏，推陳出新加強綜合實力，才能持續發展。中國科技巨企陸續登上國際金融舞台，正是內地經濟轉型成果的體現，亦說明為何如今美國視中國為威脅其霸權的最大敵人。股市永遠向前看，反映一國經濟的基本面，其變化正好見證興衰成敗！

最近，香港與美國股市皆不約而同出現了主要股市指數成分股變更。港股的代表恒生指數近期正式宣布納入生化科技、智能通訊，以及電子商貿等新興巨企成為藍籌股，取代部分傳統製造、能源及地產企業。至於美股，有逾百年歷史的道瓊斯工業平均指數成分股亦「不工業」了，同為有近一世紀歷史的傳統能源巨企埃克森美孚將被剔出，伴隨被踢出藍籌的還有傳統藥企及國防企業，取而代之是生化科技、軟件工業及雲端管理行業的代表企業。

這些年恒指與道指的共通點就是表現不振，皆因指數成分股以增長放緩的傳統產業為主，例如金融、地產和能源。如今不約而同更新藍籌股結構，正好預示新經濟變革不是普通泡沫，而是世紀變局！事實上，全球經濟新時代的節奏快速，不僅對產品和技術革新有嶄新的定義和要求，連帶供應鏈亦起着翻天覆地的變化。昔日巨企必須忘記過往輝煌，只有能洞悉未來，適時變革，始可避過淘汰。股市既為企業提供融資平台、為資金提供投資出路，其表現更往往領先實體經濟，成分股的代表性足以影響金融市場地位。

如今美國之所以要同時向中國掀打科技與金融戰，一則科技發展主宰未來，二則創新須有融資配套來支持，兩者密不可分。香港既然是內地的境外國際金融中心，就必然成為美國制裁對象，說到底，就是要打斷內地新經濟產業的「財路」！美國政府正傾盡全力，全方位阻撓內地經濟發展以求自保，可若自身經濟缺乏改革，徒然打擊他人，亦不見得高明；相反，若未能成功諉過於人，分分鐘會加速自我沒頂！

借鑑歷史，英國在十八世紀發明蒸汽機及紡織業蓬勃，觸發第一次工業革命，之後是十九世紀美國及德國因電力和鐵路而崛起，第三次工業革命則是上世紀六十至七十年代的電腦，如今環球股市成分股徹底求變，印證第四次來了！香港既在世界大變局之中，產業轉型、人才培訓、科創研發、民生經濟等各方面，皆不能再蹉跎歲月，否則難逃被邊緣化命運！

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