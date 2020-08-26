東方日報B2：螞蟻集團中港上市三大風險

螞蟻是次A、H股的新股發行數量合計不低於A股和H股發行後總股本的10%，A股發行有超額配售權，可超額配售股份不多於今次A股發行的15%。

初步招股文件顯示，6月底支付寶應用程式(App)月度活躍用戶達7.11億戶，比去年底多7.89%，惟長達56頁的風險因素部分提到，中國人民銀行推動的數碼貨幣、正式推出統一二維碼支付服務計劃等措舉，對現時數碼支付行業格局及競爭環境及動態仍屬未知之數。若未能及時適應新舉措，業務或受到重大不利影響。

惟要留意的是，螞蟻今年上半年純利按年飆升14.6倍至212.34億元(人民幣‧下同)，主要是數碼支付與商家服務期內收入按年僅增13.12%至260.11億元之際，涵蓋微貸、理財和保險科技的數碼金融科技平台業務收入按年增長57%至459.72億元。

事實上，數碼金融科技平台早在去年已經取代數碼支付與商家服務，成為公司最主要收入來源，其今年上半年的收入佔比升至63.4%，比數碼支付與商家服務多出27.5個百分點。

螞蟻集團擬將上市集資所得的40%用於人工智能和區塊鏈等技術的研發創新，而佔30%的「助力數碼經濟升級」也不全是用於增加支付寶的活躍商家。

股權分布方面，現時阿里巴巴持有螞蟻32.65%股權。阿里創辦人馬雲將旗下杭州雲鉑的66%股權，平均轉讓予螞蟻執行董事長井賢棟、首席執行官胡曉明及非執行董事蔣芳，三人各佔22%，馬雲只保留34%股權，惟四人簽訂一致行動協議，令馬雲對杭州雲鉑持有決議的控制力，故實際控制螞蟻50.52%股份，對螞蟻擁最終控制權。

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