台積電建新研發中心　趕推2納米製程晶片

世界最大晶片代工廠台積電周二(25日)舉行技術論壇，提到公司正在其大本營新竹科學園區建設一座最先進的研發中心，預計明年竣工並使用，該處將有8,000名工程師和科學家進駐，成為2納米及更先進製程的大本營。公司營運組織資深副總經理秦永沛稱，正在取地興建2納米的生產基地。

台積電總裁魏哲家指，7納米製程晶片累計出貨量已突破10億片大關；兩年後5納米製程的產能將較今年多逾3倍。至於新一代的3納米製程，他重申將於明年試產，2022年下半年量產。

其實增強晶片代工競爭力的途徑，不限於透過用先進製程把晶片元件縮小。魏哲家稱，雖然台積電持續把晶片元件愈造愈細，但平面微縮並不足以支撐製程需求，其涵蓋多種先進晶片堆疊和封裝技術的立體集成電路(3DIC)平台，也能滿足性能和面積等的要求。

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