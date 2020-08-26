美股收市：道指跌60點　標指納指再創新高

市場消化中美貿易談判或取得突破的消息，美股3大指數周二(25日)個別發展。道指收報28,248點，跌60點或0.21%；標指收報3,443點，升12點或0.36%；納指收報11,466點，升86點或0.76%。標指和納指均再創收市新高。

標普道瓊斯公司宣布更換成分股，軟件開發商Salesforce、生化公司安進(Amgen)及綜合工業企業Honeywell，將於8月31日納入成分股，股價周二做好，全日分別升3.73%、5.37%、3.21%。至於被剔走的埃克森美孚、輝瑞及雷神科技，股價分別收跌3.22%、1.12%及1.47%。

美股近期不斷攀升下，美股大淡友、花旗策略員列科夫維奇終面對現實，調高標指年底預測，由2,900點上調至3,300點，雖然仍低於現水平，但高過接受外電調查多位策略員給予的3,200點預測中位數。他表示雖然擔心投資者過度掉以輕心及估值並不吸引，但承認企業盈利好過預期，而解決衞生危機上亦取得進展。

不過，摩根士丹利首席美股策略員威爾遜警告，美股升勢愈益由少數股份支撐，容易受到衝擊，尤其當債息趨升之時。他指出，最近學校重開受挫，加上可能出現令人失望的經濟數據，將促使國會推出規模較預期大的刺激方案，屆時將推高債息。他並預計利率恐慌或在未來數周或數月內出現，亦可能很快開始，最終導致美股出現可觀調整。

數據方面，美國7月經季節調整後新屋銷售為90.1萬伙，按月增長13.9%，好過市場預期79萬伙。另外，美國諮商局8月消費者信心指數為84.8點，遠差過預期93點，並創疫後新低。

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