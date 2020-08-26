百濟神州與百奧泰就生物類似藥簽訂授權及分銷協議
2020年08月26日 07:01
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百濟神州(06160)公布，與百奧泰(688177.SH)已就百奧泰的BAT1706──一款在研安維汀®(貝伐珠單抗)生物類似藥簽訂一項在中國的授權、分銷、供貨協議。國家藥品監督管理局(NMPA)已於近日受理百奧泰就BAT1706遞交的生物製劑許可證申請(BLA)。
貝伐珠單抗在中國已獲批用於治療晚期、轉移性或復發性非小細胞肺癌和轉移性結直腸癌。
根據協定條款，百奧泰已同意授權百濟神州在中國(包括港澳台地區)對BAT1706進行開發、生產及商業化，百奧泰將保留除上述地區以外的全球範圍內的相關權利。百奧泰將獲得一筆首付款，並在達到註冊及商業化里程碑後有資格獲得付款，累計至多1.65億美元。此外，百奧泰還將有資格獲得未來產品兩位元數比例的淨銷售額分級特許權使用費。
上述協議須待百奧泰於2020年9月召開的股東大會審議通過後方可生效。
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