【專家點評】鄭勤龍：港股仍會反覆波動

從卦象顯示，恒指走勢正處於《火雷噬嗑》變《水雷屯》之中。在易經中，「火」性向上，而「水」性向下，今「噬嗑」卦帶有「火」的元素，而「屯」卦皆帶有「水」的元素，因此若將其意象應用於大市的預測上，便可預示恒指在短期內的走勢或甚為反覆。

承接上周預示恒指在短期內的走勢或將轉勢向下的《澤水困》變《澤風大過》卦，恒指在上周三25,359點開市後不久便急轉直下，連跌了兩日至24,621點才見底回升，可說是應驗了提醒投資者入市宜量力而為的卦象。

「噬嗑」卦帶有動而明之意，而「屯」卦則有成長困難之象，回顧恒指從7月初的走勢，雖曾一度突破250天移動平均線，但卻未能守穩而上，今俗稱牛熊分界線的250天移動平均線已由之前的26,000點水平下移至大約25,700點水平。目前的指數與牛熊分界線亦只差數百點距離，即使其意義已大不如前，但恒指在短期內將再挑戰熊牛分界線的機會已大大增加。因為變卦的「屯」卦乃屬易經的四大難卦之一，阻力重重，即使恒指再次突破250天線，其走勢預計將仍然會相當反覆波動。

玄學金融家 鄭勤龍

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