【專家點評】陳樂怡：汽車板塊受惠內循環政策

展望港股後市，中美摩擦似乎稍有降溫，連帶疫苗進展消息，利好環球投資情緒。然而，港股未能擺脫區間上落格局，恒指250天線暫時仍是較大的阻力位。後市關注美國聯儲局主席鮑威爾將在Jackson Hole全球央行年會上發表講話，或會為未來政策走向帶來啟示。另外，今周將有較多中資金融股公布業績，同樣為市場焦點。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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