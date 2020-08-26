【專家點評】陳樂怡：汽車板塊受惠內循環政策
2020年08月26日 07:45
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(中新社圖片)
中美貿易代表通電話，雙方認同在履行貿易協議上取得進展。惟港股連升兩日後表現乏力，受制於250天線(25,783點)，恒指周二倒跌65點至25,486點。國指跌45點至10,291點。大市成交額為1,288億元。手機設備股績後受壓，瑞聲(02018)大跌7.4%，為表現最差藍籌。舜宇(02382)走低4.8%。物管股下挫，保利物業(06049)插逾1成，雅生活(03319)跌3.3%。
工信部發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2020年第9批)文件，比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)及長城汽車(02333)榜上有名，帶動相關汽車股逆市做好。事實上，資金熱捧內循環主題，汽車股亦是其中一環。新能源汽車更是「兩新一重」國策重點支持範疇，板塊長遠前景可期。再加上，內地車市持續復甦，據中汽協數據顯示，中國7月的新能源汽車銷量達到9.8萬輛，按年增長19.3%，為年內首次扭正，新能源汽車概念股值得留意。
受惠於有利的資金流向，以及業務逐步從疫情復甦，內地食品飲料及餐飲股近月表現強勢。惟股價累計升幅較大，估值已經偏高。部份市場焦點轉向，國內最大包裝飲用水品牌農夫山泉(09633)的招股活動。基於農夫山泉品牌知名度、市場龍頭地位及穩健的盈利往績，市場認購反應熱烈，建議投資者跟進。
展望港股後市，中美摩擦似乎稍有降溫，連帶疫苗進展消息，利好環球投資情緒。然而，港股未能擺脫區間上落格局，恒指250天線暫時仍是較大的阻力位。後市關注美國聯儲局主席鮑威爾將在Jackson Hole全球央行年會上發表講話，或會為未來政策走向帶來啟示。另外，今周將有較多中資金融股公布業績，同樣為市場焦點。
個股方面，中國海外(00688)︰上半年收入按年上升11%，但由於毛利率受壓，淨利只與去年同期相若。展望未來，雖然受新冠肺炎影響，上半年銷售仍按年增長4%至1,710億元人民幣。由於下半年供貨佔全年比例約61%，加上大部分土地儲備於一、二線城市，中國海外應可達4,000億元人民幣的全年銷售目標。集團淨負債率只有33%，有利未來循序增加派息，以及進行回購。現價預期市盈率6倍，股息率4.7厘，建議收集。向上阻力位為25港元，止蝕價為21元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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