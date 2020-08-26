【市前重點睇】標指納指再破頂 油價向好

●美匯指數跌至93.01，離岸人民幣(CNH)升至6.9045，港匯見7.7504，美元兌日圓處106.37，歐元升至1.1832，英鎊漲至1.3147。金價報1,927美元。布油漲至45.86美元，紐油升至43.45美元。道指期貨窄幅上落。

●剛獲納入美股道指成分股的軟件開發商Salesforce上季盈利勝預期，股價盤後升逾13%。

●美國數據分析軟件公司Palantir Technologies在周二(25日)在美國證交會申請直接上市。

●白宮經濟顧問庫德洛表示，中美重點談了知識產權竊取和技術轉讓問題，美國貿易代表萊蒂澤感覺協議執行得「還可以」。

●美國7月經季節調整後新屋銷售為90.1萬伙，按月增長13.9%，好過市場預期79萬伙。

●美國諮商局8月消費者信心指數為84.8點，遠差過預期93點，並創疫後新低。

●美國10年期國債孳息率升2.93點子，報0.6835厘。

●港股ADR指數收報25,584點，升97點或0.38%。

●即月恒生指數夜期收報25,485點，升25點，低水1點，成交17,118張。

●國際油價創逾5個月新高，紐約10月期油收報每桶43.35美元，升0.73美元或1.71%；布蘭特10月期油收報每桶45.86美元，升0.73美元或1.62%。

●紐約12月期金收報每安士1,923.1美元，跌16.1美元或0.8%，連跌兩日，創自7月24日以來收市新低。

●中國人民銀行要求金融機構執行好支持中小微企業的政策，確保普惠小微貸款「應延盡延」，切實提高普惠小微信用貸款發放比例。

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