【市前重點睇】標指納指再破頂 油價向好
2020年08月26日 07:49
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●美匯指數跌至93.01，離岸人民幣(CNH)升至6.9045，港匯見7.7504，美元兌日圓處106.37，歐元升至1.1832，英鎊漲至1.3147。金價報1,927美元。布油漲至45.86美元，紐油升至43.45美元。道指期貨窄幅上落。
●道指收報28,248點，跌60點或0.21%；標指收報3,443點，升12點或0.36%；納指收報11,466點，升86點或0.76%。標指和納指均再創收市新高。 https://bit.ly/3gtN1BZ
●剛獲納入美股道指成分股的軟件開發商Salesforce上季盈利勝預期，股價盤後升逾13%。
●美國數據分析軟件公司Palantir Technologies在周二(25日)在美國證交會申請直接上市。
●白宮經濟顧問庫德洛表示，中美重點談了知識產權竊取和技術轉讓問題，美國貿易代表萊蒂澤感覺協議執行得「還可以」。
●美國7月經季節調整後新屋銷售為90.1萬伙，按月增長13.9%，好過市場預期79萬伙。
●美國諮商局8月消費者信心指數為84.8點，遠差過預期93點，並創疫後新低。
●美國10年期國債孳息率升2.93點子，報0.6835厘。
●港股ADR指數收報25,584點，升97點或0.38%。
●即月恒生指數夜期收報25,485點，升25點，低水1點，成交17,118張。
●國際油價創逾5個月新高，紐約10月期油收報每桶43.35美元，升0.73美元或1.71%；布蘭特10月期油收報每桶45.86美元，升0.73美元或1.62%。
●紐約12月期金收報每安士1,923.1美元，跌16.1美元或0.8%，連跌兩日，創自7月24日以來收市新低。
●英國富時100指數收報6,037點，跌67點或1.11%；法國CAC指數收報5,008點，升少於1點；德國DAX指數收報13,061點，跌4點或0.04%。 https://bit.ly/3huNVj0
●中國人民銀行要求金融機構執行好支持中小微企業的政策，確保普惠小微貸款「應延盡延」，切實提高普惠小微信用貸款發放比例。
●螞蟻集團中港上市三大風險。 https://bit.ly/3jiU6Hr
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