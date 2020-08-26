新盤動向：帝御‧金灣周六推出76個單位應市

坐落於屯門青山公路青山灣段的帝御‧金灣，開盤以來持續熱銷，首3輪推出單位幾近售罄，至今累沽約533個單位，銷情超越同期區內另一樓盤，套現超過25億元。

因應市場上仍有大批向隅客源，項目剛再發出新銷售安排，加推52個單位於本周六(8月29日)以先到先得形式發售。該批單位實用面積介乎289至547方呎，間隔由一房至兩房不等，扣除6%折扣後，折實平均呎價15,788元，售價介乎約463萬至888.2萬元。

同時，發展商亦於本周六起推出24伙特色戶，以招標形式發售，當中主要為「綠意金灣」地下連花園單位，即該輪合共推出76個單位應市。

事實上，帝御‧金灣四周被大自然擁抱，毗鄰大欖涌郊野公園及前臨黃金海岸泳灘，整體項目設計亦同樣擁抱大自然，引入廣闊綠化環境，中央花園及或遊樂地方面積合共廣逾55,000方呎，除了保留現有珍貴樹木外，更種植了不少於150棵喬木及各種灌木。

因應樓盤的綠化生活優勢，首期特別設有32伙地下連花園特色戶，實用面積185至527方呎，花園面積由31至346方呎， 該類單位層與層之間高約3.3米，部分更高達3.4米，大部分花園設有花園大閘，方便出入。而開盤以來連花園戶更屢錄高價承接，最高成交呎價達20,629元。

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