【股民熱話】經濟愈差股市愈有得炒？係咩大道理？

第三波疫情進一步打殘香港經濟，不少行業都水深火熱，商戶白捱租、打工仔冇工開，手停口停，日日行行企企無所事事，真的愁煞人！偏偏恒生指數經已回升至3月份的水平，日日有個股創52周新高，每日成交過千億港元。何解股市表現會與經濟表現如此脫節？股民應該如何自處？

老實講，股市反覆靠穩甚至向好，並非香港獨有。觀乎美股、內地股市，表現皆不差，美股納指更是迭創新高，美國經濟不也是受到疫情的嚴重打擊，但股市照樣癲升，到底係咩道理？

究其原因，各大主要央行放水救市，至今都只有繼續放水而冇諗過幾時收水，市場流動性充裕，是資本市場得以在經濟逆境下維持蓬勃的背景原因之一。

有了「資金」，都要有主題。如今支撐着資本市場的大題材，包括疫後復甦和科技概念，前者能惠及傳統經濟產業股見底回升，後者則一直擺脫經濟衰退的影響，一枝獨秀。

所以，投資沒有一本通書可以睇到老。以前經濟差，多人失業，百業蕭條，股市必然冇運行，銀行股更是景氣指標。可如今新經濟冒起，銀行股已失去光環，可並無礙炙手可熱的科技股表現。雖然疫下多了人失去正職，但網絡商機卻促使不少失業人士轉型為個體戶，做網上內容、電子商貿、送外賣等，好處是門檻低、不用舖租，亦不用付中介費，只要有創意、肯嘗試、肯博、肯做，就有機會殺出血路。

是故，如今單以就業人口或商用物業租務等傳統指標來衡量經濟景氣，並不全面。隨着科技更廣泛融入生活，新經濟規模不斷擴大，投資者亦須要用新思維來認識經濟和資本市場，以及兩者之間的互動關係。

認識到呢個轉變，大概就不會對經濟愈差、股市氣氛維持暢旺的現象感到奇怪，亦會懂得從中發掘投資者機會。所謂「窮則變，變則通」，與時並進，方為投資致勝王道！

東網財經專欄作者 帥哥

－－－－－