【專家點評】古勝：點解呢隻藍籌內房博得過？

港股周五(28日)係期指結算日，恒指近日走勢反覆橫行，而本月大市的低位逐級上升，走勢或利好後市。不過，老古都係嗰句，後市唔見得明朗，隨時會有突發地緣政治事件發生，升又升得唔夠放；而在美國總統大選前，無論中國或美國都有維穩需要，所以跌又跌唔落。相信短線都係會以上落市為主，除非企穩25,800點樓上，先有機會再上破。

業績後，大行摩通指碧桂園上半年核心盈利符合預期；惟受派息下降及負債輕微增加，市場對公司業績的反應輕微負面，可是利潤穩定可帶來支持，且7月及8月的銷售增長強勁，維持「增持」評級，目標價睇14元。

再睇碧桂園技術面，該股7月7日見逾半年高位的11.38元後，股價緩緩向下調整，過去一個月於9.8元水平築底，似營造圓底向上，進取者可考慮於10元樓下落第一注，短線阻力位為11.1元，向下止蝕位為9元。

東網財經專欄作者 古勝

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