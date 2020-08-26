亞洲股市：日韓澳股齊偏軟

亞洲主要股市偏軟，日本、南韓及澳洲股市暫跌0.01%至0.9%。

日本日經225指數跌2點或0.01%，報23,294點。

日媒引述消息報道，日本政府將在流感季節來臨前制訂新的措施，防止新冠肺炎病毒傳播。首相安倍晉三最快將於本周宣布有關措施。新措施包括輕癥或無癥狀患者在旅館或家中治療，將醫療資源集中於更加嚴重的患者，並加強對療養院的病毒檢測。

南韓首爾綜合指數跌9點或0.42%，報2,356點。

澳洲股市跌55點或0.91%，報6,105點。

雖然周三(26日)亞洲股市受壓，不過外電報道，亞洲股市依然牢不可破。MSCI亞太指數中，約60%的股票交易價格高於200天移動平均線，高於5年平均水平的52%，與今年1月份創下的71%年內高位相差不遠。還有一種用於衡量該地區平均股票表現的指標，即對亞太區股票同等加權的指標，表現實際上要比MSCI亞太指數高出近兩個百分點。

該兩個迹象表明，亞洲的市場參與仍然保持穩健，進而緩解了對於漲勢持續性的擔憂。範圍較窄的漲勢可能難以持續。另外，之前表現落後的工業股、材料股和金融股等本月表現突出，進一步加強市場信心，科技股在8月份基本持平。

IG Asia Pte Ltd市場策略師Jingyi Pan表示，市場復甦到了第三季，表現落後的股票也跟了上來，這對大市而言是一個積極信號。儘管如此，若市場寬度從當前高位出現任何急轉，都會引起關注。

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