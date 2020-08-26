【專家點評】陳錦興：海螺創業走勢落後 有得諗？
2020年08月26日 09:00
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恒生指數25,500水平爭持，在科技與傳統板塊輪流推動之下，大市有望進一步挑戰25,800或以上的水平。傳統板塊之中，水泥股表現強勢，而海螺創業(00586)為大半隻水泥股，走勢相對落後，市場亦忽略其環保業務的潛質。經過五個月調整，海螺創業近期轉強，資金有再部署迹象，短線值得留意。
海螺創業持有海螺水泥(00914)約17%，其盈利貢獻佔海螺創業約80%。海螺創業另有環保業務包括固廢處置、垃圾處置及危險品處理等。海螺水泥最新公布中期盈利為166億元人民幣(下同)，按年增長6%，而海螺創業應佔盈利約28億元。由於其環保業務仍處持續增長階段，料其中期業績維持穩健增長。
去年海螺創業的環保業務收入大幅增長75%，顯示相關項目及業務執行良好。今年上半年，雖有新冠疫情，但預期完成收集約18萬噸危險廢物，按年上升75%。而危廢處理量亦由今年4月及5月的超過3萬噸，加快至6月的逾4萬噸。相信環保業務表現理想。
海螺創業的估值較海螺水泥為低，反映市場低估其環保業務，隨着環保業務續展現增長動力，海螺創業的低估值情況會有改善空間，績後走勢有望轉強。現價預測市盈率7倍，估值具吸引力。建議34港元吸納，阻力位為40元，止蝕定於31元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)
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