【專家點評】陳錦興：海螺創業走勢落後　有得諗？

去年海螺創業的環保業務收入大幅增長75%，顯示相關項目及業務執行良好。今年上半年，雖有新冠疫情，但預期完成收集約18萬噸危險廢物，按年上升75%。而危廢處理量亦由今年4月及5月的超過3萬噸，加快至6月的逾4萬噸。相信環保業務表現理想。

海螺創業的估值較海螺水泥為低，反映市場低估其環保業務，隨着環保業務續展現增長動力，海螺創業的低估值情況會有改善空間，績後走勢有望轉強。現價預測市盈率7倍，估值具吸引力。建議34港元吸納，阻力位為40元，止蝕定於31元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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