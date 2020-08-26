A股快報：兩市變動不大　融資餘額少11億人民幣

內地股市開市變動不大，滬綜指低開1點或0.05%，報3,371點；深成指高開11點或0.08%，報13,680點；創業板指低開0.12點，報2,701.48點。

人民銀行進行2,000億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另有1,500億元逆回購到期，當日實現淨投放500億元。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.9079，較上日上調104點子，連升兩日。

此外，周三(26日)還將有1,500億元中期借貸便利(MLF)到期。人行已於8月17日一次過續做7,000億元1年期MLF，較當月到期量高出1,500億元。

截至周二(25日)，上交所融資餘額報7,346.11億元，按日減少16.21億元；深交所融資餘額報6,843.88億元，按日增加4.87億元；兩市合計14,189.99億元，按日減少11.34億元。

深圳創業板註冊制新股安克創新、聖元環保過去兩日的融券餘額均超過融資餘額。根據深圳交易所數據，安克創新周二融券餘額為3.58億元，按日小幅回落，仍高於2.53億元的融資餘額。聖元環保周二的融券餘額為2.88億元，按日上升，也高於25日1.39億元的融資餘額。

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