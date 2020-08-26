新冠肺炎：加拿大央行重申對通脹目標承諾

加拿大央行副行長Lawrence Schembri重申央行對通脹目標的承諾，稱其在新冠肺炎疫情大流行期間變得尤為重要，因為加拿大人對物價上漲的感覺與實際指標之間存在差異。

Schembri表示，在大規模持續的衝擊下，例如今年早些時候疫情開始時，制訂一個可靠的通脹目標就顯得更加重要。有良好的錨定通脹預期，央行在3月能夠有效應對這一前所未見的不利衝擊。

Schembri解釋，加拿大人的通脹感覺對於幫助央行實現2%的目標至關重要，當人們和企業相信自己知道未來通脹水平時，他們可以為自己的職業、儲蓄和投資制訂更好的長期計劃。而證據顯示，普通消費者認為通脹高於統計機構實際測算的水平，說明在通脹數值與感覺之間存在差異。

不過，Schembri稱，儘管過去曾因錨定通脹預期而受惠，但有關錨定將受到疫情所帶來的非常艱難的經濟困境的考驗。如果通脹預期沒有得到很好的錨定，那麼央行今年早些時候降低政策利率的影響將會較小，因此將需要更多刺激措施。

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