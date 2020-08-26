順豐控股上半年多賺21%　股價漲停

公司指出，第一季快遞行業業務量按年增速僅為3.2%，順豐控股實現逆勢增長，業務量按年增長77.1%，市場佔有率達13.7%，按年提升6.1個百分點。

上半年公司實現速運物流業務件量36.55億票，按年增長81.27%，遠高於22.1%的行業增長率。

公司上半年實現總營業收入711.29億元，按年增長42.05%，遠高於12.6%的行業增長率。傳統業務增量增收，時效件業務延續上年底增速回升態勢，收入按年增長19.42%；經濟件業務收入按年增長76.12%，貢獻超過40%的整體收入增量。

此外，公司各新業務板塊持續保持高速增長，佔總營業收入比例進一步提升至26.69%，按年提升3.03個百分點。實現扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤34.45億元，按年增長47.82%

期內，月結活躍客戶達147萬，上半年月結客戶收入按年增長超過50%，月銷售額萬元以上客戶增長迅猛，月銷售額百萬級客戶佔比逐步擴大，電商領域客戶佔比進一步提升，客戶結構繼續優化。

個人會員規模達2.8億，線上月活躍用戶近1億。上半年，個人客戶寄件收入按年增長23.7%；寄件人數突破1.55億人次，按年增長9%；其中，線上單量按年提升55%。

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