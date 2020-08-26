【全球攬炒】通脹正逼近　債市專家看淡美國長債

美國的一個通脹預期指標僅用5個月時間，就由3月份疫情期最低點升高了兩倍，債券老將Susan Buckley心領神會。

身為QIC Ltd.全球流動性策略董事總經理的Buckley表示，這說明聯儲局可能「接下來對通貨膨脹反應較慢」，允許價格漲幅超過目標。這對債券是利淡，意味着「孳息率還有一定的升高空間。」

因此，從事金融業超過30年、為客戶管理約1,000億澳元(約5,577億港元)資產的Buckley對於10至30年期美國國債持「中性」到「負面」的態度。更長期債務對通脹預期的變化更為敏感，因為投資者尋求補償價格上漲侵蝕實際收益的風險。

QIC並非唯一因通脹預期變化而提出策略調整的公司。隨着聯儲局降息並將其資產負債表擴大3萬億美元對抗疫情，高盛集團警告，這個全球最大經濟體的通脹可能正在上升。瑞士百達資產管理同樣表示謹慎。

作為預期通脹指標，美國10年期盈虧平衡通脹率已由3月的危機低點0.47%飆升至約1.7%。儘管仍低於大流行前水平，但這種上漲反映出投資者愈來愈擔心聯儲局刺激需求的努力可能會引發通脹壓力。本月，30年期美國國債殖利率上升了約20個基點至1.39%。

投資者正在開始採取行動。美國銀行的Michael Hartnett稱，過去3個月流入通脹保值國債基金的資金達到創紀錄的110億美元。交易員也一直在購買對沖，以防更陡峭的美國互換曲線——本質上是期權市場對較高通脹的押注。

美國消費者價格指數7月份上漲0.6%，是彭博調查所得預期中值0.3%的兩倍。核心CPI被決策者視為更可靠的價格趨勢指標，7月份按月上漲0.6%，是近30年來最大漲幅。

雖然Buckley表示通脹短期內不太可能一飛沖天，但它的上升確實抑制了長期債券的前景。

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