【專家點評】王昕媛：醫用耗材改革 醫療器械股何去何從？

2020年7月國務院辦公廳發布《治理高值醫用耗材改革方案》，提出對於臨床用量較大、採購金額較高、臨床使用較成熟、多家企業生產的高值醫用耗材，按類別探索集中採購，從目前進展來看，其中大部分醫用耗材品種已入選不同區域的集採。同時，相關部門要求，綜合試點省份要在2020年探索(部分已經進行)，高值耗材帶量採購。

目前政策以全國性政策和地方政策兩個層面政策為主。全國層面，目前冠脈支架帶量採購已進入整體方案的全國意見徵集中，涉及鉻合金雷帕黴素支架。地方層面，目前已有12個省或省級聯盟開展，安徽將2019年省屬醫院的脊柱及人工晶體帶量採購結果擴大到全省，與藥品4+7擴圍思路類似。因不同品類先後被不同省份進入集採，而已有的招標結果，還會影響到後續其他區域採購部門的預期，以及參與企業的策略。

從實際情況看，平均降幅大多超50%，部分品種或已經突破企業出廠價，例如在重慶牽頭的重慶四省聯盟集採中，比如脗合器最高降幅達97.7%。細分品種來看，第一，人工晶體以聯盟採購為主，目前在安徽省、江蘇省、京津冀3+N開展，中標企業較多。第二，心血管類耗材中，支架、球囊、起搏器、導管導絲類，也在多個區域開展，球囊最高降幅超80%。第三，骨科植入物，人工髖關節、人工膝關節、脊柱為主，在安徽、江蘇、貴州、福建、雲南、山東威海、江蘇南通開展，關節最高降幅突破80%。

上述的降價是基於零售端價格計算，如果以降價80至90%來計算，對應到出廠價降幅在40至50%，對應到利潤端也是40至50%的萎縮。因此，未來需要緊密跟蹤企業是否在具體省份中標、且降價，若出現單一省份降價比如安徽的80%降價，那麼影響有限，但是如果未來出現系統性大面積高幅度降價，將對器械企業，特別是上述三大領域企業盈利帶來負面影響，需要監視是否迎來拐點。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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