全球經貿戰：美禁令死線臨近 傳華為連晶片半成品都照收
2020年08月26日 10:29
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（Getty Images圖片）
外媒報道，距離華為禁令生效的9月14日剩不到三周，華為正在大舉囤貨半導體晶片，甚至與供應商談好，半成品和未經過封測的晶片都照樣接收，可見華為的營運已陷入「混亂模式」！
美國於本月擴大華為禁令，限制所有使用美國技術的晶片商必須獲得許可才能供貨給華為，而之前下的訂單得在9月14日前交貨完成。
日經亞洲評論報道，華為正在努力建立晶片庫存，包括台企聯發科、瑞昱、聯詠、立積、三星、SK海力士等關鍵晶片供應商，以及大立光，港股舜宇光學(02382)等光學鏡頭廠也在努力出貨中。報道又指，華為最近常常致電供應商，或是半夜開電話會議，幾乎陷入「混亂」狀態，甚至會不斷更改自己的計劃。
產業人士表示，他們將遵守美國的規定，但也會努力滿足客戶的需求，如今剩下三周可以在沒有美國許可的情況下出貨給華為，因此目前出貨的產品除了成品晶片外，還有部分是半成品或是未經封裝測試的產品。
有分析師認為，一旦華為用光這些關鍵零件，明年手機的出貨量將會暴跌75%。
聯發科回應該報道時表示，將遵守全球貿易規範，並不會出貨半成品；大立光則稱無法對特定客戶做出評論，未來將繼續關注供應鏈狀況及相關規定。
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