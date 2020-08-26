全球經貿戰：美禁令死線臨近　傳華為連晶片半成品都照收

外媒報道，距離華為禁令生效的9月14日剩不到三周，華為正在大舉囤貨半導體晶片，甚至與供應商談好，半成品和未經過封測的晶片都照樣接收，可見華為的營運已陷入「混亂模式」！

美國於本月擴大華為禁令，限制所有使用美國技術的晶片商必須獲得許可才能供貨給華為，而之前下的訂單得在9月14日前交貨完成。

產業人士表示，他們將遵守美國的規定，但也會努力滿足客戶的需求，如今剩下三周可以在沒有美國許可的情況下出貨給華為，因此目前出貨的產品除了成品晶片外，還有部分是半成品或是未經封裝測試的產品。

有分析師認為，一旦華為用光這些關鍵零件，明年手機的出貨量將會暴跌75%。

聯發科回應該報道時表示，將遵守全球貿易規範，並不會出貨半成品；大立光則稱無法對特定客戶做出評論，未來將繼續關注供應鏈狀況及相關規定。

－－－－－