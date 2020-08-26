【旅業蕭條】AirAsia錄得有史以來最大季度虧損

外媒報道，馬來西亞廉航公司——亞洲航空集團(AirAsia)錄得有史以來最大季度虧損，原因是政府為防疫而限制旅遊，嚴重打擊業務。

亞航截至6月30日的三個月淨虧損為9.929億馬來西亞元(下同)(折合約18億港元)，而去年同期為淨收益為1,730萬元；銷售額暴跌96%至1.19億元。

亞航首席執行官Tony Fernandes表示，一直在就合資企業和合作進行談判，這可能會給這家陷入困境的航空公司帶來更多投資，而銀行貸款和其他集資建議也正在商討中。在疫情期間，該公司藉此機會進行重組，並為未來的可持續發展和可行業務奠定了基礎。儘管預計短期內運力不會恢復到疫前水平，但預計需求將在2020年下半年逐步回升。

根據國際航空運輸協會的說法，航空業可能要到2024年才能恢復到疫情大流行前的水平。

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