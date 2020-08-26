【投資新趨勢】貿易戰與疫情帶動供應鏈轉移　邊個係贏家？

新加坡國務資政兼社會政策統籌部長Tharman Shanmugaratnam表示，中美貿易戰和新冠肺炎疫情為東盟帶來供應鏈轉移的機會。

外媒引述Tharman指出，全球最大的兩個經濟體之間的衝突引發了全球對新冷戰的擔憂，新冷戰可能會使貿易和全球經濟進一步陷入衰退。東盟可把握機會，建立一個更具彈性和更一體化的亞洲供應鏈，即是一個亞洲生產地區以及向世界開放的亞洲市場，透過開放供應鏈，整合和風險管理，實現雙贏。

他又指出：「中美雙方都將不得不做出調整，並且不僅要採取雙邊讓步，而且要加強多邊體系，因為這符合他們自己的利益。我們所有人都希望，那將會發生。」事實上，即使在貿易戰之前，由於成本較高，許多中國公司也在向中國以外的地區發展。中國經濟在價值鏈中正在向更高的方向發展，這導致需要大量勞動密集型生產搬遷到中國境外，這對於東南亞和亞洲其他地區來說是一個真正的機會。

他說，東盟本身不僅是需求的增長來源，也是一個日益重要的市場，擁有超過6億人口，而且生產地點也日益具有競爭力。

許多觀察家強調，全球許多部門的供應鏈可能會變得愈來愈短，愈來愈不及時，從而導致全球貿易體系更加分散，同類產品的供應商範圍愈來愈廣，而且一些生產轉移到了更近的地方。

穆迪投資者服務(Moody's Investors Service)近日發表的報告亦指出，疫情和中美貿易戰將加速活動轉移到東盟，同時中國將逐步攀升至增值鏈。亞洲其他地區與發達經濟體之間的貿易流量可能會以犧牲發達經濟體與中國之間的貿易為代價而增長。

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