新冠肺炎：疫情令越南經濟30年榮境陷斷纜危機

財經傳媒彭博報道，在過去的30年中，越南奉行市場為主導的政策，經濟蓬勃發展，出口持續增長，將許多當地人推向中產階級。可今年的新冠肺炎疫情改變了這一切。

隨着服裝公司的訂單大幅減少，其他部門的出口突然下降，越南的工人正忍受與全球經濟掛鈎的不利影響。在胡志明市和河內的街道上，以及在鄉村和旅遊中心，感受到越南出口所依賴的美國經濟衰退所帶來的衝擊。報道引述在胡志明市從食品銷售的Le Thi Hoa指，現在人們不出門，如今銷售只及疫前的1/3。

越南一直是全球化的明星之一，在幾十年的時間裏將自己從主要的農業經濟轉變為製造業強國。越南的出口額相當於其國內生產總值的大小，因此其經濟在2019年的增速高達7.02%。現在，越南正準備迎接兩年來最慢的增長，今年為2.4%；在第二季度，其僅比去年同期增長了0.36%。

自1994年以來，一直住在越南從事研究的Ralf Matthaes表示，越南在過去30年經濟好消息不斷，可今次疫情，是該國自20年前首次加入全球經濟共同體以來，第一次面對的重大經濟衰退。

越南海關總署數據顯示，4月份越南的出口較去年同期下降了14%，隨後由於全球貿易停滯；5月份下降12.4%。截至7月份的七個月中，出口僅增長了1.5%，而去年同期為8%。

近年來，越南已成為全球供應鏈中的重要角色。它為包括英特爾，三星電子和LG電子在內的公司以及太陽能電池板製造商和服裝生產商開設了工廠。越南2019年的出口額達到2,643億美元，是2008年以來的四倍。根據政府數據，越南的平均年薪從1,154美元上升至約2,800美元。

越南對美國的出口步伐較去年同期有所放緩，越南是美國最大的市場，佔2019年出口總額的23%，在2020年上半年有所放緩。政府報告稱，對美國的出口增長了14.6%，大約是2019年出貨量增長率的一半。

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