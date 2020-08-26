全球經貿戰：傳被列入黑名單　11名被制裁官員難買保險

美國早前宣布制裁11名中、港官員，國際金融機構相繼審視對相關人士服務。消息指，Dow Jones、Accuity等全球合規審查資料庫，已將該11名官員更新至資料庫的制裁名單中，或導致他們不能購買保險產品。

據悉，現時保險公司為客戶開新保單，會先確認客戶有否被列入不同國家的制裁、洗黑錢、恐怖份子等名單，而Dow Jones、Accuity等資料庫便是保險公司進行合規審查的常用資料來源。若客戶在名單當中，保險公司或會拒絕其投保。而相關人士之前購買的保單，相關資產亦可能被凍結。

再者，由於目前在香港業務較活躍的保險公司都是美資及歐資機構，保單亦多以美元計價，相信會接受被制裁人士購買保險產品的機會更低。

資料顯示，Dow Jones是美國公司，Accuity則隸屬於英國勵訊集團(RELX Group)，在全球多國提供合規監控系統，為金融機構進行反洗錢等金融犯罪篩查服務。

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