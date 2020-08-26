港股格局：張智威指阿里巴巴目標可睇300元
2020年08月26日 11:04
東網電視更多新聞短片
信誠證券聯席董事張智威表示，港股繼續維持上落市格局，恒指現時企穩於100天線支持樓上，上方阻力則在25,800至26,000點水平，建議繼續炒股不炒市策略。
小米集團(01810)即將公布業績，股價績前曾創出19港元的52周新高。張指出，市場憧憬小米業績表現出色，加上具「內循環」概念，且該股已獲納入恒生科技指數，預期將會有指數相關的衍生產品推出，有利吸引資金流入相關成分股，小米股價有機會挑戰20元，有貨可繼續揸住，冇貨的投資者可待回落至10天線約17.36元再買，升穿20元再逐步沽貨。
阿里巴巴(09988)走勢轉強，即市再創出279.8元的上市新高。張智威指集團不乏利好消息，包括早前獲納入恒生科技指數，其持有33%股權的螞蟻集團亦已提交上市申請，有望成為全球集資最多的新股，阿里巴巴自然水漲船高。另外，阿里巴巴將於9月7日正式「染藍」，此前被動基金換貨有望推高股價，早前目標280元即將到價，下一站可睇300元。
－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！