【高盛推介】阿里再創新高　留意熱門條款認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(25日)升約1.8%。周三(26日)早段繼續上升，高見279.8港元，繼周二再創上市新高，跑贏大市。

阿里巴巴公布，旗下螞蟻集團周二已向上交所和香港聯交所提交兩地同步上市申請。並在招股書中顯示，去年實現淨利潤近170億元人民幣；今年上半年，螞蟻集團利潤超過219.2代元人民幣。市場估計是次IPO規模為300億美元，並在今年10月掛牌。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金較傾向部署認沽證，過去5個交易日共錄得約630萬元資金流入。牛熊證方面，則見周一(24日)錄得約1,760萬元資金流入的牛證，周二獲資金轉向沽出。

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