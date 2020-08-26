【瑞通推介】阿里小米遠牛離場　近牛買入

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美重申落實第一階段貿易協議承諾，美股隔晚個別發展。道指收報28,248點，跌60點或0.2%；納指再創收市新高。

周二(25日)窄幅上落的恒指，收報25,486點，跌65點或0.2%，周三(26日)早段於25,500點附近好淡爭持。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入近770萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,400萬元，反映投資者對港股後市稍為看好。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

阿里巴巴旗下螞蟻集團周二正式在香港和上海遞交上市申請，披露了其上半年錄盈利219億元人民幣，按年大增10.58倍。螞蟻集團中港上市集資額尚未有最終定案，不過上交所網站顯示A股融資額為480億元人民幣，遠低於早前有傳A+H或最多集資300億美元。阿里消息方面，據報包括淡馬錫的幾家最大投資者，近日陸續把阿里巴巴美國上市預托證券轉換成香港上市股票。阿里巴巴周二高見274.4元創上市新高，收市報269.2元，升1.8%，技術上，阿里股價早前十個文易日連續做出十枝陽燭的走勢，至周二斷纜。周三早段繼續破頂，急漲逾3%，高位逼近280元，再創歷史高位，暫連升3個交易日。周二有逾7,300萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流入。即市所見，有較遠收回價的阿里牛證沽貨離場，但近價牛證有資金買入，有機會是換股的行動。

同屬電商的京東集團，第二季增長表現更勝阿里，刺激京東由8月中旬的243元水平，快速升至周二的306元上市高位，累積升幅達26%，14日RSI處超買水平。不過京東周二破頂後高位遇阻，最終微跌0.3%收市，報298元，5日升勢告終。周三早段飆逾6%，一舉衝破310元關口，再創上市新高318元。周二分別有逾1,300萬元和近150萬元淨流入其好倉和淡倉。

小米集團周三公布中期業績，券商料集團上季經調整淨利潤介乎23.13億至25.38億元人民幣，按年下跌三成或以上，市場聚焦管理層最新營運指引。小米近日受惠快將染藍和美國制裁華為，股價已維持強勢一段時間，由15元水平累升約25%至18.76元的兩年高位，周二在高位整固，一度跌穿18元，收跌1.7%於18.12元。周三早段愈升愈有，回升逾4%，一度升至19元，再創超過兩年的高位。周二有逾4.5億元北水淨賣出小米。輪證資金流方面，周二分別有逾490萬元和約130萬元淨流入其好倉和淡倉。

部分金融股昨追落後，其中滙豐控股周二曾漲逾3%，惟同系恒生銀行未見跟上，全日大致徘徊在121至124元之間，最終近乎平收於122.6元。恒生銀行周三早段跌約1%，下試120元水平，徘徊在20天線附近。昨有約80萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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