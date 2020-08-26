標普：內地四大銀行面臨6萬億人幣資金缺口

根據評級機構標準普爾(S＆P)估計，內地四大銀行面臨巨大且不斷擴大的資金缺口，無法滿足國際「太大而不能倒」的標準。

中國四大銀行必須在2025年1月1日之前，達到瑞士金融穩定委員會(Financial Stability Board)設定的標準，意味銀行須提高總虧損吸收能力(Total loss-absorbing capitcity, TLAC)，以確保在出現重大銀行事件時，銀行的資本及債務水平能確保公共財政安全。

標普信用分析師Michael Huang說：「內地四大銀行與全球虧損吸收標準同步發展對投資者而言是關鍵主題，因它影響資本結構和融資成本，而且重要的是，提供超常規支持的機制也很重要。」

發達市場中所有具有全球系統重要性的銀行(G-SIBs)，均已在2019年達到TLAC標準的第一階段。中國作為擁有G-SIBs的唯一新興市場，已獲得了更多的時間來建立相關標準，為相關的監管和金融基礎設施鋪平道路。到目前為止，監管機構已簡化了對銀行混合資本工具的虧損吸收要求，為銀行發行了永續債券，並鼓勵保險公司參與監管資本投資。不過，為了彌合TLAC資金缺口，標普認為，內地銀行還有更多工作要做。

標普估計，到2019年底，TLAC的總資金短缺額為2.25萬億元人民幣。由於未來中國的資本生成相對於其增長速度一直在放緩，這種短缺狀況將在未來幾年內增加監管資本需求。部分原因是由於疫情會帶來利潤損失。標普又認為，到2024年，資本缺口可能會擴大至5.77萬億至6.51萬億元人民幣，此計算假設沒有新的籌資活動。

－－－－－