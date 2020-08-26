「神準」美股大好友：即使疫情再來 美股升勢也不會停止

美股持續強勢，「神準」美股大好友、沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)最新表示，就算今年秋季美國的新冠肺炎病例再度激增，美股的漲勢也不會停止。

外媒報道，西格爾預期市場不會再出現嚴重調整，不會再跌至3月低位附近，倘若疫情再度攀升，市場會稍作停頓，但不會真正阻止長期上升的勢頭。

他強調，股票是前瞻性資產，其大部分價值來自至少12個月後的收益，即使面對持續的疫情和經濟上的挑戰，今年秋季仍將保持堅挺，「這就是為何有U形經濟走勢、W形經濟走勢，仍可出現V形股市」。

他預估，科技股在明年有維持強勁升勢的空間，而其他在市場復甦中表現滯後的股份，明年的表現將會更好。

美股三大指數周二(25日)個別發展。道指收報28,248點，跌60點或0.21%；標指收報3,443點，升12點或0.36%；納指收報11,466點，升86點或0.76%。標指和納指均再創收市新高。

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