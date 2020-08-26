投資者注意！倘安倍及特朗普齊下台　日匯恐升見100

外國傳媒報道，摩根大通策略師認為，如果日本首相安倍晉三因健康問題而請辭，再加上美國總統特朗普11月敗選的話，這雙重打擊足以導致日圓兌每美元攀至100水平！目前日圓兌每美元處於106水平。

摩根大通日本市場研究分析師佐佐木融說：「安倍長久在位能協助穩定經濟，同時使特朗普任內的日本與美國關係相對平靜，因此領導人更換，會成為不穩定因素。這可能會在一開始時激發日圓買盤。」因此，他認為若兩者雙雙離任，日圓兌每美元攀至100水平。

Shinkin資產管理公司首席基金經理藤原直樹表示，如果安倍卸任，日本市場可能會暫時進入避險模式，外國投資者會帶頭拋售。他認為，如果由內閣官房長官菅義偉或外相岸田文雄接任安倍的首相位置，將會延續目前的政策基調，但若由政治老手石破茂接任，可能會調整政策路線，因石破茂認為貨幣政策走得太遠，且有必要進行財政改革。

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