全球經貿戰：全因呢個理由　助內地達貿易協議承諾

外國傳媒引述消息人士透露，中國內地今年採購美國大豆的數量即將刷新歷史紀錄，主因是價格變得便宜，幫助中國提高在首階段貿易協議承諾的採購量。

消息人士指出，中國2020年向美國進口的大豆總量可能達到4,000萬噸，美國農業部的數據顯示，這將較2017年(以這一年為貿易協議的基準年)的採購量多出25%左右，也會較2016年的創紀錄採購量多出約10%。

內地4月底以來持續擴大採購美國農產品，目前正在採購、預計下一季交付的大豆數量，將創2013年同期以來最高。同時也有好幾日的單日粟米採購量創紀錄，總採購量有望首度超越世界貿易組織(WTO)規定的每年採購限額。

不過，彭博整理中國海關數據後發現，中國今年首7個月購買的美國農產品，僅達到貿易協議中隱含目標價值的27%，其中7月的美國大豆進口量異常低。

大豆出口大國巴西的供應緊張，正使美國貨價格變得便宜。消息人士表示，中國今年的大豆總進口量料達到創紀錄的9,600萬至9,800萬噸，其中40至50%可能來自美國。另一位消息人士預期，內地陸自美國進口大豆量將多達4,000萬噸。

顧問機構AgRural分析師席格拉表示，中國可能持續採美國大豆直到明年1月，而巴西今年1月出口的大豆主要來自庫存，強調大豆儲備量稀少不利出貨。其他觀察人士則指出，乾旱天氣可能導致巴西延遲種植大豆。

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