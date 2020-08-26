滙豐：利率料「永遠在低位」 　買債券避險不如博股票

新冠肺炎重擊全球經濟，各國紛紛減息救市，多國的利率更降至零甚至負數。管理5,170億美元資產的滙豐環球投資管理駐倫敦全球首席策略師Joseph Little直言，目前所處的環境中，利率會在相當長的時間處於低位，甚至可以預期會「永遠在低位」。

他表示，考慮通脹因素後，美、英、德、日四個大國的國債未來十年的回報都將為負，意味投資者應該將資金轉投新興市場債券及股市，從而獲得收益，支持退休生活。

他指出，傳統上認為是安全資產的國債，實際上風險已經相當大。因此投資者必須更加大膽，在其他不同風險程度的資產進行投資，從而實現為退休所設定的目標。

全球各地收益率為負數的債券規模，由3月份以來已經增加了大約8萬億美元，到8月10日超過了16萬億美元。結果迫使基金經理將資金投入新興市場及股市，促使美股創歷史新高。

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