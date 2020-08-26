新盤動向：南豐日出康城第10期項目料年底登場

將軍澳日出康城商場開幕後，區內樓市再成焦點。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪透露，旗下日出康城第10期項目，提供893伙，現正申請預售樓花同意書，料年底有機會推售。同系區內LP6尚餘49伙未售，樓盤料年底取得滿意紙及陸續入伙。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘則指出，商場啟用料有助區內發展，旗下同區MARINI系列個別優惠稍後將取消。

美聯布少明表示，該公司位於商場內的全新分行，每月租金高達「7位數」。他指出，8月一手市場暫錄約850伙交易，料全月可售出約1,000伙，按月錄得下跌，料9月可維持約1,000宗水平。

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