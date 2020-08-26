【全球攬炒】第2大基金領航終止香港及日本業務及裁員

財經媒體彭博報道，全球第2大基金公司領航(Vanguard)表示，計劃結束在香港和日本的地區業務，將重點投放在亞洲區增長較快的個人投資者客戶，並會裁員。

該公司強調，此舉不意味不看好香港，「香港股市仍將是領航集團全球多元化基金的重要組成部分。」該公司擁有約6萬億美元資產，為全球超過3,000萬投資者提供服務。

領航表示，香港業務的目標客戶是「機構大戶」，零售散戶不是主要目標，同時會退出香港的強積金及緊貼指數集體投資計劃(即指數基金，例如盈富基金)平台。這變化將影響香港的僱員人數，其中大部人將被裁掉。該公司在電郵聲明中說：「不幸的是，從分銷業務的角度來看，目前的行業動態更適合機構投資者，不支持以往營運所需的規模。」

領航目前有最少6隻於香港交易所掛牌買賣的ETF(交易所買賣基金)，包括追蹤中國、日本、亞洲(日本除外)，以及歐洲已發展地區。

另外，領航也表示，不會再在日本積極銷售產品或分銷新產品。

－－－－－