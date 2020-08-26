龍湖：有信心完成全年銷售目標　拿地聚焦一二線城市

問及未來拿地策略，他指目前的土地儲備中，一、二線城市佔約80%，強三線佔不足10%。拿地將會繼續堅持此原則，聚焦一、二線城市，包括長三角、大灣區等經濟發達地區，及選擇強三線城市。

他又指，公司早年提出C1至C4的四大主航道業務，分別為地產開發、商業營運、長租公寓及智慧服務。當中，他預料地產開發業務每年收入錄雙位數增長，商業營運、長租公寓及智慧服務保持每年30%收入增長。

商業營運業務方面，他指目前在手項目至年底將接近100個，受疫情影響今年上半年租金收入為26.7億元，但全年仍有望達成60億元收入，料將較去年增長25至30%。長租公寓方面，他形容經過兩至三年打磨，業務今年已開始實現「微微盈利」，維持全年開業10萬間計劃不變。

針對市傳中國監管機構對房企融資設置的「三道紅線」，董事長吳亞軍指公司「三條紅線也沒有踩」，但不會為此沾沾自喜，將續保持自律。

另近年內房陸續分拆物業管理業務上市，但首席執行官邵明曉表示，暫無分拆計劃。

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