【市後重點睇】離岸人幣高見6.8876 港匯呈強

美匯指數報93.09，離岸人民幣(CNH)高見6.8876，港匯見7.7502，美元兌日圓處106.3，歐元回落至1.1816，英鎊漲至1.3152。金價報1,917美元。布油漲至46.07美元，紐油企43.41美元。道指期貨跌19點。

●市後關注點

-20:30 美國7月耐用品訂單

-新股專輯：富途新股功能疑彈票，用戶未能認購農夫山泉。

●全球經貿戰：

-本田計劃將部分生產線由英國遷回日本。

傳Apple網路商店9月在印度開張。

美禁令死線臨近，傳華為連晶片半成品都照收。

●【全球攬炒】

-美酒店業貸款違約創新高，拖欠達1,606億元。

-第二大共同基金領航終止香港及日本業務及裁員。

●【宅經濟】

-Netflix 7月下載量居全球串流App首位。

-MacBook第三季銷量增長兩成。

●傳納斯達克向美證交所申請修改規定，准企業直接上市籌資。

●投資者注意！倘安倍及特朗普齊下台，圓匯恐升見100。

●標普：內地四大銀行面臨6萬億人幣資金缺口。

●新冠肺炎：

-疫情令越南經濟30年榮境陷斷纜危機。

-全球智能手機次季銷量降20%，三星錄雙位數跌幅。

-加拿大央行重申對通脹目標承諾。

●【投資新趨勢】貿易戰與疫情帶動供應鏈轉移，邊個係贏家？

●【旅業蕭條】AirAsia錄得有史以來最大季度虧損。

●中國經濟：

-穆迪上調內地GDP增​​長預測至1.9%。

-中信料8月用電量增速按月顯著回升。

●香港7月出口貨值按年跌3%。

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