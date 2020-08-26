【市後重點睇】離岸人幣高見6.8876 港匯呈強
2020年08月26日 16:13
東網電視更多新聞短片
美匯指數報93.09，離岸人民幣(CNH)高見6.8876，港匯見7.7502，美元兌日圓處106.3，歐元回落至1.1816，英鎊漲至1.3152。金價報1,917美元。布油漲至46.07美元，紐油企43.41美元。道指期貨跌19點。
●市後關注點
-20:30 美國7月耐用品訂單
●恒生指數全日收報25,491點，僅升5點；主板成交1,332億元。阿里京東創新高，阿里收報280.4元，升11.2元或4.16%，京東收報315.8元，升5.97%。https://bit.ly/3jfZxqx
-新股專輯：富途新股功能疑彈票，用戶未能認購農夫山泉。
●A股快報：滬綜指收跌1.3%，創業板指挫逾2%。https://bit.ly/32pOrbD
●全球經貿戰：
-本田計劃將部分生產線由英國遷回日本。
傳Apple網路商店9月在印度開張。
美禁令死線臨近，傳華為連晶片半成品都照收。
●【全球攬炒】
-美酒店業貸款違約創新高，拖欠達1,606億元。
-第二大共同基金領航終止香港及日本業務及裁員。
●【宅經濟】
-Netflix 7月下載量居全球串流App首位。
-MacBook第三季銷量增長兩成。
●傳納斯達克向美證交所申請修改規定，准企業直接上市籌資。
●投資者注意！倘安倍及特朗普齊下台，圓匯恐升見100。
●標普：內地四大銀行面臨6萬億人幣資金缺口。
●新冠肺炎：
-疫情令越南經濟30年榮境陷斷纜危機。
-全球智能手機次季銷量降20%，三星錄雙位數跌幅。
-加拿大央行重申對通脹目標承諾。
●【投資新趨勢】貿易戰與疫情帶動供應鏈轉移，邊個係贏家？
●【旅業蕭條】AirAsia錄得有史以來最大季度虧損。
●中國經濟：
-穆迪上調內地GDP增長預測至1.9%。
-中信料8月用電量增速按月顯著回升。
●香港7月出口貨值按年跌3%。
－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！