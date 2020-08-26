【fb直播】新經濟股進入無人之境？

2020年08月26日 16:31
  • 東網電視
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    港股周三(26日)走勢反覆，收市靠穩，微升5點，報25,491點；期結恒指守唔守得住二萬五關？
    市場焦點離不開新經濟股！阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)齊創新高；小米集團(01810)績前變大米，企上19元，板塊係咪趁回就要追？不過隻隻入場費都咁貴，不如買返手持有阿里股權嘅中國動向(03818)會唔會仲值博？
    有分析公司指，全球智能手機銷量於第二季將大跌兩成，拖累批手機設備股繼續無運行，手機孖寶舜宇(02382)及瑞聲(02018)都跌逾2%，股民切忌心急撈貨？
    石藥(01093)績後有炒作，集團中期多賺23%，增派中期息之餘，更每5股送3紅股，股價午後直逼17元，現價追入仲有冇着數？
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