【fb直播】新經濟股進入無人之境？
2020年08月26日 16:31
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港股周三(26日)走勢反覆，收市靠穩，微升5點，報25,491點；期結恒指守唔守得住二萬五關？
市場焦點離不開新經濟股！阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)齊創新高；小米集團(01810)績前變大米，企上19元，板塊係咪趁回就要追？不過隻隻入場費都咁貴，不如買返手持有阿里股權嘅中國動向(03818)會唔會仲值博？
石藥(01093)績後有炒作，集團中期多賺23%，增派中期息之餘，更每5股送3紅股，股價午後直逼17元，現價追入仲有冇着數？
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