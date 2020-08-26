信和置業全年少賺75%　末期息41仙

在撇除投資物業公平值變動的影響後，集團股東應佔基礎溢利為45.57億元，去年為46.71億元，每股基礎盈利為0.65元，去年為0.69元。

期內集團物業銷售總收入23.72億元，去年為29.86億元。物業銷售主要來自出售於過往財政年度完成之項目的住宅單位及車位，包括位於西貢的逸瓏海滙(全部售出)、西貢的逸瓏園(售出96%)、沙田的御龍山(全部售出)及粉嶺的囍逸(全部售出)。

集團預期，於未來12個月內取得另外5個住宅項目的預售樓花同意書。這些住宅項目為位於馬鞍山的Silversands(沙田巿地段第611號)、旺角的九龍內地段第11254號、西南九龍的Grand Victoria(新九龍內地段第6549號)、中區的內地段第9064號(A地盤)及香港仔的香港仔內地段第467號(B地盤)。項目推售計劃視乎獲發預售樓花同意書的時間及市況。

於6月30日，集團在中國內地、香港、新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約2,230萬平方呎，各類型物業比例均衡：商業佔39.7% 、住宅佔37.1%、工業佔10.8%、停車場佔7%及酒店佔5.4% 。以土地狀況劃分，發展中物業為980萬平方呎、投資物業和酒店為1,180萬平方呎，及已完成之銷售物業為70萬平方呎。集團將繼續以選擇性的策略增添土地儲備，提升盈利潛力。

新型冠狀病毒疫情及跨境和國際旅遊限制對酒店業務帶來深遠影響。年度內，集團酒店經營收入為8.1億元，去年為13.5億元。經營溢利為1.9億元，去年為5.3億元。

展望未來，在這滿有挑戰的時刻，管理層藉此機會檢討和改進，審視了工作程序、步驟及業務架構，簡化流程以提升效率，並作出果斷決定節省成本。當情況改善及經濟復甦時，集團便能充份利用最佳的營運架構為股東增值。

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