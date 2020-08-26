【旅業蕭條】信和酒店全年轉蝕7636萬元 不派息
2020年08月26日 16:36
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信和酒店(01221)公布，截至2020年6月30日止全年度公司股東應佔虧損7,636.3萬元，去年同期溢利1.96億元；每股虧損6.75仙；不派發末期股息。
期內城市花園酒店平均房間入住率為41.7%，去年度為85.7%，平均房租按年下降33.3。財政年度房租收益較去年之1.9億元下降67.8%至6,200萬元，餐飲收益為6,190萬元，去年度為8,890萬元。
集團佔香港港麗酒店50%權益，信和置業(00083)佔香港港麗酒店30%權益，合共佔香港港麗酒店80%權益。財政年度內，香港港麗酒店之平均房間入住率34.8%，去年為89.3%，平均房租按年下降21.3%。房租收益為1.3億元，去年度為4.5億元。財政年度餐飲收益為1.7億元，去年3.3億元。
集團佔皇家太平洋酒店25%權益，控股股東黃氏家族所持有的一間私人公司佔餘下75%權益。年度內，皇家太平洋酒店之平均房間入住率為44%，去年度為92.7%，平均房租按年下降43.8%。房租收益較去年之3.2億元，下降73%至8,800萬元，餐飲收益為7,130萬元，去年度為1.025億元。
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