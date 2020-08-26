美圖半年虧損縮至1595萬人幣 活躍用戶增近半成

應用的月活躍用戶總數於2020年6月達2.95億，較2019年12月上升4.6%。2020年上半年美圖秀秀應用的社交用戶日均使用時長達15.4分鐘，較2019年下半年增加13.2%。

集團表示，若計公司擁有人應佔持續經營業務，上半年錄得經調整利潤淨額2,490萬元，日益上漲的收入、審慎的成本控制措施及目標明確的策略均促成2019年第4季度以來的持續盈利趨勢。

收入於2020年上半年增速加快，達5.75億元，增幅為20.1%。儘管疫情已對集團的廣告收入造成一定影響，惟有關影響被高級訂閱業務的增長抵銷有餘。達人內容營銷解決方案業務雖為一項孵化中業務，亦已於2020年上半年蓄勢待發。

上半年的毛利按年增長15.5%，達3.5億元，毛利率為63.8%，較2019年上半年的毛利率下跌約2.6個百分點。毛利率微幅下跌乃主要由於達人內容營銷解決方案業務的收入大幅增長，但毛利率相對較低令業務組合有所轉變。

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